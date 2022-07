Juan Ibarra

Después de lanzar al lado de la cubana Omara Portuondo el álbum Pedazos del corazón, y habiendo atravesado un largo periodo de pandemia, Regina Orozco tenía ganas de hacer algo divertido. La respuesta fue Canciones pa’ planchar, un disco y un espectáculo en el que empezó a trabajar hace ya cinco años, como una continuación de sus Canciones pa’ lavar trastes, en el que exploraba la temática de la venganza en las relaciones de pareja a través de piezas que ella escuchaba y que marcaron su educación sentimental.

De arrastrada, esas canciones tienen unos mensajes muy de despecho, de melodrama y de las telenovelas, y son temas que siempre quise retratar , recordó Orozco. Detrás de un burro de planchar, cargando su electrodoméstico, la ícono del cabaret mexicano explicó que dará su toque a los temas pop de las dos últimas décadas del siglo XX, época en que comenzó a notar la injusticia con que, hasta hacía poco tiempo, era tratada la diversidad sexual.

El espectáculo sí tiene mi despertar, cuando me di cuenta de lo que significaban todas las palabras de injusticia; de que en los años 80 y 90 no usábamos la palabra homofobia; discriminación sí, pero ahorita ya hay un despliegue: racismo, gordofobia, clasismo; todo eso. Entonces es como el despertar de este personaje del diario, que soy yo, aderezado con canciones , agregó la cantante.

Orozco ha interpretado toda clase de música, desde ópera hasta clásicos mexicanos, lo que no quita que sienta deseos y admiración por los temas de bandas y solistas, como RBD, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Ricky Martin o las canciones más funky de Luis Miguel, los cuales formarán parte de su nuevo disco y espectáculo. “Yo sí tuve los casetes de todos ellos. Mientras escuchaba a Verdi o Mozart, por un lado, o rock argentino, que es más nice, supuestamente, también tenía mi casete de Daniela Romo”, admitió.

A pesar de que las canciones elegidas son todas piezas populares, la soprano no considera que por eso sean sencillas de interpretar. “Son muy difíciles. Está la de Abrázame, de Juan Gabriel, que sólo él la puede cantar, porque yo he escuchado a amigas que la sufren, y la pueden interpretar, pero ahí sí tuve que adaptarla, no son fáciles”, detalló.

Orozco también ha tenido acercamientos más profundos con estos temas, tal es el caso de Nada particular, de Miguel Bosé. Tras cantar los versos: Dame una isla en el medio del mar/ llama a la libertad , la también actriz contó que al grabar su versión se conmovió tanto que empecé a llorar, porque la letra es preciosa .

Meter nuestra ondita