Escribí estas canciones hace varios años, antes de la cuarentena, era bastante joven. Se me había complicado sacarlo, estaba todo el rato como esperando la oportunidad declaró la joven nacida en Coatepec a la Afp a su paso por París.

El resultado son 11 canciones que giran en torno al desengaño amoroso con una rara madurez. Silvana Estrada desembarca con un álbum devastador , titulaba en enero The New York Times.

▲ Silvana Estrada en un concierto en Bélgica. Foto tomada de su Facebook

Nati y yo somos del mismo pueblo. Cuando Natalia era niña se iba a bañar al río que pasa enfrente de mi casa explica con una sonrisa.

Cuando Silvana Estrada entró a nadar en ese mismo río, el Suchiapa, Natalia Lafourcade ya se había convertido en una estrella internacional.

Ella ya estaba lejos y como que nunca coincidimos , recuerda.

Pero con Primeras Canciones (2018) Estrada ya despertaba la atención a su alrededor. De repente Natalia me llamó un día, y ahora ya como que somos familia , explica orgullosa.

Lafourcade, Estrada y la chilena Mon Laferte cantaron juntas una versión de la mexicana La Llorona que causó sensación en YouTube.

Y hace un año sucedió lo mismo con el video de Si me matan, una canción que Silvana Estrada dedica a las mujeres asesinadas en México.

Sentí una suerte de rebelión al componerla, explica. La cantidad de energía que he recibido por medio de esa canción... ha sido hermoso y abrumador. Me ha tocado verla en marchas, en Colombia, en México , menciona.

Silvana Estrada compone con un cuatro venezolano, una guitarra de cuatro cuerdas que le construyó su padre.

Tenía como 16 años. Intentaba escribir canciones con el piano, pero me iba muy mal, me salían armonías de estándares de jazz. De repente agarré el cuatro venezolano, y como que me bajó toda la información latinoamericana. Lo tenía en el ADN , admite.