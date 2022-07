Ap

Miércoles 13 de julio de 2022

Los Ángeles. Succession recibió ayer 25 nominaciones a los premios Emmy, pero el drama satírico sobre los ricos y despiadados tiene un rival histórico en El juego del calamar (Squid Game), la primera serie en lengua no inglesa que compite por el máximo honor de la televisión.

El juego del calamar, un drama ambientado en Corea del Sur en el que los pobres son objeto de juegos brutales, obtuvo una nominación a mejor serie de drama y otras 13 candidaturas para los Emmy, que se entregan en septiembre. Succession ganó el trofeo al mejor drama y otros ocho premios cuando compitió en 2020.

Ted Lasso fue la principal nominada entre las series de comedia, con 20 menciones, y tiene la oportunidad de ganar su segundo trofeo consecutivo a la mejor comedia: los votantes de la academia no se dejaron intimidar por una segunda temporada que dio un giro hacia el lado oscuro emocional.

Otros grandes nominados fueron la antología dramática ambientada en un resort tropical The White Lotus, también con 20 menciones; las comedias Hacks y Only Murders in the Building, con 17 cada una, y el drama de disfunción adolescente Euphoria, cuya estrella Zendaya se coronó como mejor actriz en 2020 y volvió a ser postulada. Series de salida que podrían haber esperado un saludo fueron esta vez desairadas: This Is Us, Black-ish y Ozark.

Abbott Elementary de ABC tuvo un debut espectacular al recibir siete nominaciones en su primer año, incluyendo a mejor serie de comedia y mejor actriz para su creadora, Quinta Brunson. Fue un raro logro para las cadenas de televisión convencional, que de otro modo quedaron excluidas de las categorías principales.

Las candidatas a mejor serie de drama: Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession y Yellowjackets.

Dave Chappelle: The Closer, que generó críticas por su burla de las personas transgénero, obtuvo una nominación a mejor especial pregrabado de variedades.