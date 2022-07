Juan Ibarra

Miércoles 13 de julio de 2022, p. 7

Entre imitar y personificar a una figura pública hay una gran diferencia. Al menos, de eso está convencido Héctor Ortiz, quien desde hace ya casi 40 años se dedica a recrear algo de la magia que Elvis Presley ofrecía a su público en los escenarios, motivo por el que se ganó el reconocimiento del mundo y el apodo El rey del rock.

Creo que lo más importante de Elvis ya no es tanto parecerse ni los movimientos, parte importantísima del personaje; lo principal es la voz. Y entonces me di cuenta de que podía imitarla bastante cerca, tanto hablada como cantada, y pues me fui metiendo en el personaje , contó Ortiz en entrevista, quien hace alrededor de ocho años fue nombrado por la BBC el mejor personificador latinoamericano del cantante estadunidense.

El concepto de Ortiz proviene de la manera en que los imitadores son vistos en México. Se confunde el ser personificador y el ser imitador. Pienso que imitar tiene que tener un cierto chiste, como hacerlo con humor, como parodiado; a mí no me gusta. Yo lo hago con un respeto increíble, porque creo que es un gran personaje, y mientras más me meto en la vida de Elvis más crece la imagen que yo tengo de él: de gran hombre , explicó el mexicano.

Héctor, sin embargo, no siempre deseó seguir los pasos de Presley. Fue en 1983 cuando el también actor y cantante tuvo que representar al faraón en la puesta en escena de José el soñador, y seguir el estilo del intérprete por primera vez. “La canción estaba en español, realmente no era cantar un tema de Elvis; y en cuanto terminó la obra yo decidí armar un show tributo, y recorrí toda la República”, recordó.

Más tarde, se mudó a Estados Unidos, y dejó de interpretar a Presley durante un tiempo. En 1989 volvió a México, y desde entonces no ha vuelto a dejar a su personaje. La preparación también ha sido constante, al punto de que el mexicano no ha dejado de ver conciertos, películas o consultar biografías para empaparse de información sobre El rey del rock.