▲ Roger Federer, campeón de 20 títulos de Grand Slam, aseguró que está preparado para dejar el deporte. Me encanta ganar pero, si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien o cuando mi hija obtiene una buena calificación en el colegio , dijo el suizo de 40 años al diario holandés Algemeen Dagblad. El tenis es parte de mi vida, pero no toda mi identidad. Quiero ser y seguir siendo exitoso, poner toda mi energía en los negocios. Sé que una carrera profesional no puede durar para siempre y eso está bien, lo acepto , anotó el tenista que la víspera perdió todos los puntos del ranking mundial y sigue con su proceso de recuperación física. Foto Ap