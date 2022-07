Maria Schrader, directora también de la miniserie No ortodoxa (2020, en Netflix) y de una interesante cinta, Stefan Zweig, adiós a Europa (2016), tiene aquí el primer acierto de elegir a Berlín como ciudad emblemática de un posible futuro de deshumanización urbana, muy a tono con los experimentos de robótica humanoide e inteligencia artificial que describe la cinta. Cabe asimismo destacar, en materia de casting, la elección de actores competentes que cumplen cabalmente con el propósito de dotar de complejidad emocional a los dos protagonistas centrales. La mejor sorpresa, sin embargo, es la estupenda participación de Sandra Hûller (recuérdese su actuación en Toni Erdmann, dirigida por Maren Ade en 2016), como la ejecutiva encargada de colocar a los robots humanoides –mascotas domésticas parlantes y pensantes– con los amos que mejor les correspondan. Desde las fantasías fetichistas de I love you (Marco Ferreri, 1986) donde un llavero con figura femenina obsesionaba eróticamente al protagonista interpretado por Christopher Lambert, hasta Ella ( Her, 2013), memorable extravagancia fantástica del estadunidense Spike Jonze, el tema de la gratificación virtual de emociones y apetitos humanos ha sido una veta dramática, y a menudo cómica, muy provocadora. El hombre perfecto representa ahora un punto intermedio entre aquella desmesura futurista y el encanto de una comedia romántica inteligente y, por fortuna, nada artificial.

Se exhibe en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Cinemanía Loreto y en salas comerciales.