mbajador ante la Unesco al fin de su sexenio, Luis Echeverría se instaló en la avenida Breteuil, cerca de los Inválidos, donde se hallan los restos de Napoleón. Alrededor suyo flotaba un ambiente de miedo que se iba extendiendo en círculos cada vez más amplios. El ex inspiraba temor a quienes trabajaban con él, a periodistas de paso, a miembros de su familia. ¿De dónde venía esa sensación de angustia que transmitía a quien se le acercaba, sino de él?

Movida por la curiosidad de saber qué podía pensar un hombre de poder, buscando qué había tras la máscara inmutable de su rostro, me acostumbré a visitarlo durante sus estancias en París.

Si, durante los primeros tiempos, reía de buena gana al escucharlo hablar, por ejemplo de sus dudas sobre la virginidad de la Virgen, con una lógica tan particular que me era incomprensible, poco a poco también comencé a sentir miedo. Un temor fascinante que me magnetizaba sin poder alejarme. Como si me viera aspirada por el hoyo negro de una estrella muerta.