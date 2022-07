Ín

timo amigo de Carlos Monsiváis, a quien David Maciel invitaba cada año a dar una conferencia en universidades de nuestra frontera con Estados Unidos, David es el autor, entre otros libros, de El México de afuera: Historia del pueblo chicano. Doctor en Historia de la Universidad de California, Maciel tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona y una licenciatura en Antropología de la Universidad Estatal de California en San Diego. Recibió la beca Fulbright-García Robles como profesor distinguido en la UNAM en el año académico 2013-14. Actualmente es profesor emérito en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). A lo largo de sus años de academia se lo han disputado tres grandes instancias culturales: la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Arizona y el Colegio de la Frontera Norte.

Cuando aún vivía Carlos Monsiváis, David Maciel venía a visitarlo cada año, ahora me visita a mí como su peor es nada y durante sus meses de investigación en México acude a dar cursos y conferencias en la Ciudad de México.

Especialista en el mundo chicano, es el autor de varios libros sobre un tema central en su vida. El mexicano del otro lado. Entre sus títulos se encuentran El bandolero, el pocho y la raza: imágenes cinematográficas del chicano, Mexico’s Cinema: A Century of Films and Filmmakers, El cine mexicano a través de la crítica, The Chicano Renaissance. Contemporary Cultural Trends y Culture across Borders. La larga lista de sus libros gira en torno a la inmigración mexicana en Estados Unidos y la cultura popular.

“Ante todo mi libro responde a inquietudes personales y profesionales que he tenido por décadas durante mis visitas a México. Me ha preocupado mucho la falta de cobertura y análisis sobre la población mexicana en Estados Unidos. Así es que asumí el reto de redactar este libro pionero que es una narrativa histórica desde la Colonia hasta el inicio de la administración Biden.

Siendo hijo de padres mexicanos, nacido y radicado toda mi vida en Estados Unidos, he vivido plenamente la experiencia chicana. Por esta razón, escribir significa compartir una parte esencial de mi odisea personal; además, como he sido activista en innumerables acciones cívicas y culturales, me considero un observador participante en esta historia. A la vez, como profesor universitario, por más de cuatro décadas, el estudio de temas relacionados con mi comunidad (especialmente en el campo de la historia y la cultura) ha sido parte esencial de mi quehacer profesional y mi pasión más constante. Es claro para mí que la exhaustiva investigación y redacción de este libro es en gran medida una culminación de mi vida como maestro e investigador.

–¿Las universidades de Estados Unidos tienen interés por los mexicano-estadunidenses?

–Quisiera destacar que en mi trayectoria académica he tenido la gran fortuna de ejercer la docencia y la investigación en universidades públicas de Texas (Universidad de Houston), Arizona (Universidad Estatal de Arizona y Universidad de Arizona), Nuevo México (Universidad de Nuevo México) y California (Universidad Estatal de San Diego, Universidad Estatal de California Domínguez Hills y la UCLA). Esto me ha permitido comprender que, aunque la experiencia chicana tiene muchos rasgos en común, existen importantes particularidades regionales que subrayo en El México de afuera.