a excepcional cantante, humorista y vedete musical, Juana Bacallao, es todo un personaje de leyenda en Cuba, quizá el último de una generación ya perdida. Con sus atuendos extravagantes, y su manera de ser y de cantar irreverente, ha permanecido más de siete décadas en el ánimo de los cubanos y del público foráneo conocedor de su arte.

A ella se le guarda cierta reverencia porque ha traspasado la prueba de los tiempos, desde aquellos días rutilantes de la farándula de la década de los cincuenta, cuando brillaba en las tablas de los mejores escenarios hasta ahora que disfruta su historia, misma que nos ha compartido en varias ocasiones enque la hemos entrevistado.

Nunca ha negado su cuna humilde ni su herencia africana. Nos ha dicho que desde niña luchó contra el racismo y la pobreza pero que siempre ha tenido su aché (fortuna). Ese aché que traen los artistas que trascienden cueste lo que cueste.

Conozco la vida, la pobreza y la riqueza. Nada me asusta , nos dijo la primera vez que platicamos con ella en su casa habanera. Te aseguro que yo llegué al arte comiendo candela. Yo me propuse imponerme en las grandes ligas de la música cubana y cuando uno se decide en el arte a tener un puesto bajo el sol, no hay quien lo pueda evitar .

Nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana, justamente en el momento en que el son está de moda con el boom de los septetos y en la ciudad se escuchan tambores por todas partes: congas de carnaval y rumbas de solares marginales como un soundtrack en su vida infantil.

“Desde niña, a los cinco años cantaba en la escuela y actividades de carnaval. El cantar lo traía de espíritu. Cantaba a todas horas y en cualquier lugar. Cuando Obdulio Morales me escuchó por primera vez se quedó impresionado por mi forma de cantar. No sabía nada de música ni de técnicas vocales, lo mío era soltar la voz a lo natural. La obra para la que me invitó Obdulio fue El milagro de Ochún, una suite afrocubana. En el ensayo me encontré con artistas consagrados como Candita Batista, Celeste Mendoza y Miguelito Valdés. Fue una prueba de fuego que no resultó nada fácil, la pasé y de pronto ya estaba abriéndome camino en el trabajo escénico”