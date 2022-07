▲ Se me olvidan los nombres de ganaderías exigentes porque ya no las vemos y nadie las reclama, ni públicos ni toreros ni crítica ni autoridades. El descuido ha sido múltiple. Foto Archivo

os buenos aficionados, la gente sensible y pensante que asistimos a las plazas, no queremos que la fiesta esté en paz, sino que prevalezcan la pasión y los partidarismos a partir de la bravura de bestias y de hombres. En otra época he llorado, me he extasiado, he pitado y hasta me he peleado en las plazas porque había pasión, frenesí, exaltación. Sin bravura no puede haber pasión y tampoco fiesta. El espectáculo taurino necesita renovarse con inteligencia, no con oportunismo y antojos. Si las empresas no entienden que su principal producto es el toro bravo, no entienden nada, aunque sean amigos de los diestros que figuran, los otros corresponsables de la crisis actual de la fiesta, más predecible que nunca.”

“A la terquedad y descuidos de sucesivas empresas taurinas −abunda Bruno−, hay que añadir que ningún empresario ha hecho fila en la taquilla. Ahí empieza su grave distanciamiento con el público, la notable falta de empatía de los promotores con su cliente principal, el gran público, y cuando no hay empatía con este, identificación inteligente con sus expectativas, todo propósito de servicio brilla por su ausencia. Hago lo que se me pega la gana sin rigor de resultados y, si no te gusta no asistas, pero no me interesa mejorar mi oferta de espectáculo taurino, parecen decir.