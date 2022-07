Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 3 de julio de 2022, p. a11

La Haya. La seleccionadora irlandesa de futbol, la holandesa Vera Pauw, reveló que fue violada y agredida sexualmente por tres hombres que trabajaban en la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) durante su eta-pa de jugadora, hechos que el organismo trató de tapar.

Durante 35 años he mantenido esto en silencio. He permitido que su recuerdo controle mi vida, me llene de dolor y angustia diarios, domine mis sentimientos internos. Para muchos, soy como una entrenadora de futbol descarada y ruidosa, una mujer dura que ha llegado a la cima en un mundo de hombres. Nada más lejos de la verdad , explicó en un comunicado.