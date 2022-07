Meyenberg expone en Espacio Arte Abierto su forma de rearticular un mundo roto

▲ Escultura de gran formato en cerámica que forma parte del proyecto Things We Do For Love. Foto cortesía del artista

Merry MacMasters Periódico La Jornada

Domingo 3 de julio de 2022, p. 3 Cuando todo se ha roto, ¿cómo hacer para moverse en un mundo tan ajeno? ¿Cómo reconstruirlo? ¿Cómo pegar los pedazos que han quedado? Estas son las preguntas que hace el artista Érick Meyenberg (Ciudad de México, 1980) a raíz de una residencia artística de un mes en Casa NaNo, en Tokio, Japón, auspiciada por Fundación Casa Wabi. El año pasado, Meyenberg realizó la pieza Más allá de los árboles para la reapertura del Museo Tamayo, misma que dio nombre a la exposición conmemorativa del 40 aniversario del recinto. El nuevo proyecto, Things We Do For Love, videoinstalación multicanal con cinco pantallas, así como una escultura de gran formato en cerámica, se exhiben en la galería Espacio Arte Abierto. La idea de la videoinstalación surgió al regreso de Meyenberg de su estancia en Japón. En ese tiempo, el artista comenzó a entender la mirada a través de la lente de su cámara como la única herramienta disponible para sanar una historia personal . Durante visitas a las ciudades de Kyoto, Kanazawa, Hiroshima y Naochima, Meyenberg capturó momentos de vida con ninguna aparente relación entre sí. Mientras veía a través de lo que encuadraba su cámara, dice que una frase resonaba en su mente: “things we do for love” (cosas que hacemos por amor). De vuelta a México, a los fragmentos visuales de Japón se sumaron otros tomados en Los Cabos, Valle de Bravo, Acapulco e Ixtapa, así como la secuencia de unas cigarras en su proceso de metamorfosis, tomadas de Internet, que completaron el archivo visual que ahora compone el video de la muestra.