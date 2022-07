Rosalía A. Villanueva

Sábado 2 de julio de 2022, p. a11

Ganar el Maratón de la Ciudad de México el año pasado cambió la vida de Darío Castro, tanto en lo deportivo como en lo personal. De soldado ascendió a cabo auxiliar de Educación Física y Deporte en la Secretaría de la Defensa Nacional, y como atleta de alto rendimiento, aspira llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El corredor, de 32 años, enfrenta el reto en el Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon, al estar clasificado en el lugar 100, noticia que conoció de último momento por la World Athletics y espera que su debut, el 17 de julio, le alcance para mejorar la marca de 2:13.37 que hizo en Hamburgo, en abril pasado, al finalizar en decimosexto lugar.

“La verdad no esperaba la clasificación porque no di la marca estándar (2:11.30), pero la Federación (Mexicana de Asociaciones de Atletismo) me dijo que había la posibilidad de calificar por ranking y efectivamente sucedió.

Representar a México es más que un orgullo y haré mi mejor esfuerzo para que todo salga bien. Es la segunda ocasión que correré por el país, la primera fue en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, y este será mi debut mundial , expresó el militar.

La asistencia a la cita estadunidense modificó los planes de Darío, pues tenía contemplado el Maratón de la Ciudad de México, el 28 de agosto, para defender el título, lo cual sería riesgoso ante el corto tiempo de recuperación y prefirió mejor el Mundial.

A raíz de la victoria en la carrera capitalina de 2021, logro que ningún mexicano repetía desde 2009 ante el dominio extranjero, principalmente de africanos, Castro Pérez dijo que “el entusiasmo y las ganas no se pierden, hay que trabajar mucho, nuestro sueño es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 que están muy cerca y es el objetivo principal.