Jessica Xantomila y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de junio de 2022, p. 11

Las críticas de jesuitas y organizaciones en cuanto al tema de seguridad, tras el asesinato de los dos sacerdotes en Cerocahui, en el estado de Chihuahua, no son una añoranza a que vuelvan las confrontaciones y las estrategias del pasado, sino que buscan hacer un alto y reconocer que las cosas no van bien en esta materia, sostuvo Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que acompaña el caso en lo jurídico.

El asesinado de Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, dijo, ha sido un golpe muy duro para la Compañía de Jesús, y ante lo cual, recordó, la provincial jesuita ha reconocido que hay una pronta respuesta de las autoridades con un despliegue en la zona. No obstante, aseveró que no es suficiente para garantizar que no haya impunidad, ya que el responsable sigue prófugo.

Apuntó que el homicidio de los dos sacerdotes no se debió a un evento singular, sino que es resultado de una expresión de redes criminales más amplias que no han sido desarticuladas, que se han venido fortaleciendo en los últimos años, beneficiadas con el olvido en esta región durante décadas.

“Como lo dijeron tanto el padre provincial (Luis Gerardo Moro), como el padre Pato (Javier Ávila Aguirre), tenemos que reconocer que no vamos bien en seguridad, y eso no quiere decir que olvidemos que tampoco estuvimos bien en el pasado”, señaló en entrevista.

Ineficacia de la FGR