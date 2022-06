Alberto Aceves

José Auad, candidato a la presidencia del club Emelec, no se retracta de nada de lo que dice. Ni siquiera cuando se trata de Hugo Sánchez, el próximo técnico del equipo , insiste vía telefónica desde Ecuador. Aún no tiene ningún contrato firmado, pero el empresario sostiene que el Pentapichichi, que no dirige a un equipo desde 2012, está por responder su propuesta económica y que sólo faltan detalles como el sueldo y la casa donde va a vivir para firmar un contrato de dos años después de las elecciones, aplazadas para los primeros días de julio.

La negociación, según Auad, la lleva a cabo su representante Ronald Terceros, quien quedó de llamarle en dos o tres días. Si Hugo acepta, el directivo tendrá que enviarle un precontrato ya firmado y los boletos de avión, para él y su agente, antes de las elecciones; esa es la única condición que pidió .