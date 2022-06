Gabriela Fonseca

Periódico La Jornada

Sábado 18 de junio de 2022, p. 20

En noviembre de 2010, el portal WikiLeaks eligió cinco publicaciones internacionales con el propósito de entregarles cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales: el británico The Guardian, el francés Le Monde, el estadunidense The New York Times, el español El País y el semanario alemán Der Spiegel.

El 12 de abril de 2019, La Jornada publicó la forma en que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, hizo llegar a este diario miles de cables confidenciales que antes confió a otros diarios, y la manera en que este periódico los publicó.

El 18 de enero de 2011, Assange, quien entonces era un hombre libre, se encontró con un integrante del equipo de La Jornada en Londres a quien le confió una memoria USB con miles de cables diplomáticos provenientes de la Secretaría de Estado estadunidense. Assange advirtió a La Jornada que para trabajar los archivos se debían utilizar computadoras nuevas que jamás hubieran sido conectadas a Internet, pues no hacerlo así implicaba un riesgo de ser intervenidos.