Ante el éxito de su primer lanzamiento, Lúa –Brian Soto Priego– detalla: “Apenas lo vi y lo primero que dije fue ‘quiero que siga siendo así, superarlo, que más gente se sienta identificada, al punto de que compartan lo que hago’. Ahora, nuestra nueva canción tiene una mezcla entre folk con mucho pop; en cuanto a la letra, está hecha tal y como vivo el amor; a mí, desde niño siempre me ha apasionado mucho enamorarme, eso me ha llenado mucho. Y básicamente, de eso escribo; he contado en varias de mis canciones –Pensando en ti fue una de ellas– cómo, a lo largo de mi vida, me he enamorado y cómo me han roto el corazón. De eso se trata, de capturar la esencia de ese amor cuando estás joven y también de todo el drama y usarlo para escribir canciones”.

En cuanto a la musicalidad, Lúa, acepta como su mayor influencia el sonido Beatle, sobre todo la de la etapa del LP Revolver y de canciones como Michelle; otra de sus motivaciones es la banda Never Shout Never. Es la que me ha inspirado muchísimo en mi sonido; esta mezcla es la que me inspira , revela.

Conocido como youtuber

Además de cantante y compositor, Lúa es conocido como youtuber, actividad que no le quita el sueño, como lo hace el ser músico. Le dedico mucho tiempo a escribir, a idear, a pensar cosas, me quita el sueño. Me gusta mucho desvelarme para hacerlo. A veces me da mucha inspiración y dejo todo lo que estoy haciendo por hacer música. La guitarra es mi instrumento y mayormente compongo en Do y a veces en Re. Empiezo por lo básico, para que se me haga más sencillo, luego le meto más ideas, más estructuras .

Sobre sus actuaciones en vivo Lúa cuenta: “depende de las circunstancias, es el set: me aviento a tocar la guitarra solo y cuando quiero que todo suene perfecto, me gusta que me acompañe un grupo atrás. Escuchar en vivo lo que está en el disco, me da mucha paz. Pero mayormente estoy con mi guitarra. Por ahora no haré shows, me voy a dedicar a hacer más canciones, porque no hay cosa más bonita que compartir la música. Y hay algo que quiero decir: que todo lo que me está pasando es un sueño. Entonces, éstos sí se cumplen. Sólo hay que trabajar por ellos”, remata el músico nacido en Campeche.