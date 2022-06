De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 31

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó ayer por la noche que resultó positiva a covid-19, por lo que trabajará a distancia en los próximos días, al señalar que se encuentra bien.

Les informó que salí positivo a covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse , declaró la titular del Ejecutivo local por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Esta es la segunda ocasión que Sheinbaum Pardo se contagia de coronavirus; la primera ocurrió el 27 de octubre de 2020, que la mantuvo resguardada por 12 días, en los que también laboró a distancia y ofreció videoconferencias de prensa desde su domicilio.