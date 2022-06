no. A minutos de abordar el avión a Los Ángeles, el presidente Alberto Fernández (AF) recibió un papelito doblado, con logo del Senado. Alberto se lo guardó en un bolsillo y, en vuelo, lo abrió. Con letra manuscrita de indiscutible autoría, el papelito decía: Que no se te olvide nada .

Nueve. En 2010, por iniciativa de Lula, Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro y Cristina Fernández de Kirchner (entre otros), se pudo constituir la Celac, sin la presencia de las Américas que los atormenta y chantajea.

Diez. La cumbre de Los Ángeles prometía ser movida y lo fue. Se hallaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, disertando una conferencia sobre derechos humanos y libertad de expresión (sic), cuando el joven estadunidense Walter Smolarek lo interrumpió: ¡No tienes vergüenza! ¡Eres un asesino y una marioneta de Estados Unidos! (https://www.youtube.com/watch?v=HdExPaV7ma0).

Once. Juventud, divino tesoro… El hecho me remitió a una movida reunión de la vieja Unión Panamericana (UP, Buenos Aires, 1936), en la que el joven Liborio Justo arrebató el micrófono a Franklin D. Roosevelt, exclamando. ¡abajo el imperialismo! Adenda: Liborio era primogénito del general Agustín P. Justo, dictador de Argentina (1934-38), y la reunión de la UP fue la primera en transmitirse al mundo por ondas radiofónicas.

Doce. ¡Ah!... lo del avión. Según el portal de primicias Infobae (con puerta giratoria en las embajadas de Estados Unidos), la nave fue desviada al aeropuerto de Córdoba a causa de la densa niebla que cubría Buenos Aires. Dos días después (miércoles 8), aterrizó en Ezeiza, y al siguiente partió a Montevideo para cargar combustible. Pero Uruguay cerró su espacio aéreo y la nave regresó a Ezeiza. Entonces, el diputado de oposición Gerardo Millman (macrista), atendió un llamado de los conocidos-desconocidos de siempre: “Jelouuuu… Gerard?”