Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de junio de 2022, p. 5

Frente a los casos de asesinatos de periodistas en el país durante el presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó de manera categórica: no hay impunidad y reiteró que hay decenas de detenciones de los presuntos responsables.

Consultado en su conferencia de prensa diaria sobre las acciones para evitar dichas agresiones, el mandatario expuso que en comparación con gobiernos pasados, en los que el Estado era el principal agresor a los derechos humanos y se censuraba a comunicadores, durante su administración –que insistió, es la más atacada desde el presidente Madero– se respeta la libertad de expresión y no se persigue a nadie.

No es como se difunde en el extranjero, no es lo que opinaron los del Parlamento Europeo, no, ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadunidense, el señor (Antony) Blinken; o sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas , agregó.

Respuesta a Al Jazeera

En respuesta a las preguntas de un periodista de la cadena Al Jazeera durante la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que los cuestionamientos que hace de manera regular sobre algunos comunicadores afecten al gremio, ya que explicó que él hace referencia sólo a quienes apoyan el régimen corrupto.