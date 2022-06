E

n el Museo del Estanquillo se presentó hará 10 días un peculiar refranero apócrifo de Juan Charrasqueado , líricamente titulado El sueño del armadillo, glosas de dichos en décimas . El autor, Raúl Eduardo González, invitó como comentadores a Aidée Balderas, Alec Dempster, Héctor Martínez y quien esto escribe, y como músicos a Ele Cruz, Óscar Kch Aburto, Edna Hernández y Marconio Vázquez. Dado el carácter interdisciplinario de algunos de los nombrados –verbigracia Dempster, quien a más de grabador es jaranero y canta–, aquello (yo no pude acudir) debió acercarse a la maravilla. Me quedé con las ganas, mas hice por cumplir y envié unas repentinas que luego de una chaineadita quedaron (las reproduzco abajo y me despido) así:

Eduardo, vaya, Raúl, / Raúl Eduardo González, / ora con refranes sales, / vientos, en décimas cool. / ¿Esculcaste en qué baúl, / que derechitos cual flechas / en oro y plata bien hechas / abrillantan nuestro cielo? / Directos dicen su anhelo. / Vaya trabajo el que me echas, // no: responsabilidad. / ¿Cómo le hago, qué diré? / Quién sabe. ¿Me atreveré / (dudoso, cierto, verdad, / pa’ qué más profundidad), / me arriesgaré a darte un nueve / casi diez? Guay, no se atreve / al diez mi juicio cobarde, / algo que temprano o tarde / he de pagar cual se debe. //