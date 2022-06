Espero que no vean que esto es algo negativo , pidió el artista a sus fans.

La noticia impactó a los seguidores, que se preguntan si esto significa el fin de este gigante del pop, aunque según el video no es el caso.

No es que nos estemos separando, sólo estamos viviendo separados por un tiempo , declaró Suga.

Prometemos que volveremos algún día incluso más maduros de lo que somos ahora , aseguró de su lado Jungkook, de 24 años, quien pidió la bendición de los fans.

La noticia llega pocos días después de que el grupo lanzara Proof, un álbum antológico que incluía un nuevo sencillo, Yet to Come (The Most Beautiful Moment).

Lista de singles de Billboard

Son el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos, un hito que consiguieron con Dynamite, la primera canción de BTS cantada completamente en inglés.

También son uno de los pocos grupos, desde los Beatles, que han publicado cuatro álbumes y han sido número uno en Estados Unidos en menos de dos años.

El grupo ha sido nominado dos veces a los Grammy, pero aún no ha ganado.

Recientemente, BTS fue noticia por su visita a la Casa Blanca para entregar un mensaje al presidente Joe Biden sobre la lucha contra el racismo antiasiático.