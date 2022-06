Eso te asegura contar con una placa, pero no te la dan de inmediato y se pueden tardar varias semanas o meses en entregártela.

En los centros de control vehicular locales simplemente te dicen que no hay placas y lo de menos es tener el permiso de Guerrero, pero el verdadero problema es emplacar la moto .

Mientras te dan los permisos de Guerrero, que te permiten circular, la policía de aquí en la ciudad no te dice nada .

Esos documentos son como fotocopias casi casi masivas, pero sirven .