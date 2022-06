Se conducirá, dijo, con total fidelidad a los principios y a las máximas de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo será norma obligada en mi conducta .

Ante los aplausos y gritos de sí se pudo , el mandatario electo para el periodo 2022-2028 pidió dar paso a una transición ordenada, rigurosa y eficiente como lo establece la ley.