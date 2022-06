Reuters, Afp, Ap y Arn

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 3

Los Ángeles. Chile, Bolivia, Bahamas, Barbados y Antigua y Barbuda se sumaron ayer a las críticas por las exclusiones de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la novena Cumbre de las Américas, en contraste con Colombia, que denunció a las dictaduras de esos tres países.

Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua , señaló el presidente chileno, Gabriel Boric, en el cierre de las plenarias de ayer.

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, rechazó la calificación de países no democráticos usada por Washington para excluir a La Habana, Managua y Caracas de la cita continental.

Mayta acusó a la Organización de Estados Americanos de participar en el golpe de Estado del país en noviembre de 2019, y pidió que se respete la carta de la organización.

Representantes de algunos países caribeños, como Bahamas, Barbados, San Cristóbal y Nevis y Antigua y Barbuda, se sumaron al eco de las críticas en contra de Washington.