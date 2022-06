Por esa manera de componer es que a Taylor le gusta pensar que sus canciones pueden ser trasladadas a otros géneros fácilmente. Me he encargado de poner elementos para que sí sea como situar una canción mía de reguetón, y si le agregas una guitarra y le quitas el dembow y todo, puede ser un bolero, algo que escucharías en cualquier otro género , indicó, “en lo personal no me gusta escuchar las canciones que son muy explícitas, luego hay unas que tienen ritmos buenísimos pero hay palabras que no son necesarias…”.

A pesar de que sus orígenes no están en México, el reguetón también ha logrado proliferar en nuestro país, sin embargo han sido pocos los intérpretes de aquí que han destacado. Por ese motivo, una de las preocupaciones de Díaz es que su música mantenga un equilibrio entre los rasgos del reguetón y los mexicanos, que lo sienta mío, que me haga bailar, que pueda sentirme en casa en donde lo escuche, y que sea algo que se disfrute con todos los demás , explicó.

Desde 2017, el músico veracruzano empezó a subir canciones a las plataformas digitales, y en medio de la pandemia decidió publicar su primer álbum, formado de sus primeras canciones y ya sin aparecer en formato físico. Actualmente promociona el tema Déjame pensar, al que le seguirán tres sencillos más con los que concluirá su primer disco.

Lo que resta de junio Taylor Díaz se presentará en Puebla, Quinta Roo y Oaxaca. En redes sociales se puede encontrar al cantante como @taylordiazmusic