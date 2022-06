▲ Aunque el portero Carlos Acevedo es el futuro en el arco mexicano, Gerardo Martino no ha definido si lo llevará a Doha. Foto @miseleccionmx

La lista definitiva de Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, para viajar al Mundial de Qatar está casi hecha. A pocas horas de iniciar su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf ante Surinam, el argentino reconoce que los 16 jugadores que no fueron convocados para este certamen tienen prioridad sobre los que logren sumarse.

Martino considera que el futuro de esta selección resulta alentador con jóvenes como Carlos Acevedo, Diego Lainez y Marcelo Flores, a quienes no les resta ninguna posibilidad de meterse entre los 23 mundialistas si logran consolidarse o, en el caso de Lainez y Flores, tener más minutos en sus respectivos clubes.

Nosotros confiamos en Diego y en su capacidad, a pesar de tener pocos minutos en la liga española. Es un futbolista que nos ha dado muchas respuestas , profundiza sobre el jugador del Betis, antes de dar paso al análisis sobre Flores y Acevedo. Marcelo va a tener minutos. Su estadía es para que entienda lo que significa el ser seleccionado nacional. Después tendrá que construir una carrera para ser convocado en el futuro. Por otro lado, la diferencia de edad de Acevedo con los otros porteros hace pensar que es el futuro de la selección, pero no le quita posibilidades para estar en la lista .

Sobre Surinam, rival al que enfrentará en el estadio Corona TSM, el argentino señala que es un equipo con coraje al que le gusta salir jugando y presionar en el medio campo. Esa misma seguridad muestra el Tata cuando aparece nuevamente la pregunta sobre Javier Chicharito Hernández, con quien se reunirá vía Zoom en los próximos días bajo advertencia.