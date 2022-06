También quiere, es innegable, Higinio Martínez. La fama de este político cruza todo el estado de México y no es por sus buenas ideas, razones o acciones. Más bien la gente recuerda sus acciones. Integrantes del poderoso grupo Texcoco, el político se enfrentó a López Obrador por el tema del aeropuerto en tierras texcocanas. La reacción del Presidente fue meterlo al congelador durante un buen tiempo. Hoy se dice que Higinio fue perdonado, pero en Palacio Nacional no se confirma la especie.

Hoy ya hay algunos que están en la línea de salida. A querer y no, la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabeza la lista. Hay muchas voces que aseguran que postularla sería muy arriesgado, sobre todo si la oposición tiene un buen nombre para competir, porque según algunos pareceres a la profesora le falta fuerza para gobernar correctamente un estado que puede dar casi 50 por ciento de los votos que se requieren para ganar la Presidencia. Se dice que un grupo de militantes pedirá en su momento que ella abandone la contienda y apoye a alguno de los otros aspirantes.

Juzgar a los políticos por su personalidad y no por sus ideas y propuestas de pronto parece un error, pero hoy ya no hay tiempo para que se elaboren las plataformas que contengan sus planteamientos y la percepción, así que las encuestas, aunque nos podrán decir quién tiene mayor rango de popularidad, nunca nos indicarán –bajo la idea actual– qué tan efectivos podrán ser los entrevistados.

No obstante, en todos sus niveles hay consenso: lo más seguro, dicen, es usar esa herramienta, o las encuestas, porque al parecer habría algunas firmas en busca de la o el candidato a partir de su popularidad, aunque no de sus propuestas que, a fin de cuentas debería ser lo medible.

Y será, como dicen los estatutos, por encuesta, sin más. Por el momento, en ese partido, es decir, en sus bases, aún no se sabe la decisión, pero hasta donde nos han dicho habrá quienes se inconformen y busquen torcer la forma porque saben que la encuesta no les podría favorecer.

l anuncio va a causar malestar en quienes no lo esperan, pero está confirmado: a fin de mes saldrá la convocatoria de Morena para que se inscriban quienes pretendan ser candidatos al gobierno del estado de México y de Coahuila.

También afila espadas Horacio Duarte, hoy al frente de las aduanas del país. Como subsecretario del Trabajo se enfrentó a Luisa María Alcalde, a quien sostiene la tribu política familiar, y tuvo que dejar el puesto, tal vez por eso a esta fechas él podría ser el candidato ideal para conseguir que el PRI no gobierne más en el estado de México.

Perder esa entidad sería un suicidio, por eso no puede haber equivocaciones ni rupturas. La exigencia es llevar a todas las fuerzas de la 4T a una elección que favorezca a Morena, por eso la estrategia deberá quedar en manos de la dirigencia partidista que el domingo sumó cuatro gubernaturas a los propósitos de la administración federal.

La experiencia reciente respalda la idea. En Durango, Marina Vitela Rodríguez decidió rechazar la estrategia montada en Morena nacional y optó por seguir sus propias reglas. El resultado ya se conoce y por eso es muy posible que la adopción de las medidas de ese partido tengan que ser aceptadas por quien quiera convertirse en candidato.

De pasadita

Aguas, los focos rojos están encendidos. La oposición ya no piensa en por qué no puede ganar en 2024, pero tiene como idea central arrebatar la Ciudad de México, símbolo y bastión de la izquierda que representa Morena. Dicen algunos dirigentes –del PAN, para ser exactos – que el partido guinda en la ciudad está débil, que no ha crecido y que van a tratar de obligar a las clases medias a dar la espalda al proyecto de la 4T. Va en serio, aseguran.