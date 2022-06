No olvidamos, no perdonamos. Juicio y castigo.

La construcción de la justicia no pasa por la voluntad de la 4T, sino por la exigencia y movilización de la sociedad: ¿hasta cuándo vamos a permitir gobiernos que perpetúan la impunidad?

Los mecanismos de búsqueda y verdad que están hoy en marcha eran necesarios hace 40 años: lo que hoy necesitamos es un alto frontal a las fuerzas castrenses y detener la impunidad. La garantía de no repetición tiene que partir de la fiscalía y jueces, logrando condenas significativas para los responsables y sus cómplices.

Hoy, hace 45 años, exigimos la presentación con vida de Rafael Ramirez Duarte, nuestro papá, desaparecido por la Brigada Blanca y visto vivo en la cárcel clandestina del Campo Militar número 1. Aprendimos de nuestra abuela, Delia Duarte, que la lucha no terminaría al encontrarlo a él, sino al encontrarlos a todas y todos ustedes.

Ya es tiempo de lograr que la nación del norte nos respete a nosotros y a los pueblos latinoamericanos. Estamos llegando a una nueva era de igualdad, respeto y colaboración en nuestra América. Que queden atrás y para siempre las infames injerencias y agresiones a nuestros pueblos. No olvidamos el pacto entre el embajador yanqui y los que asesinaron al presidente Francisco I. Madero para imponer la dictadura de Victoriano Huerta. Tampoco se olvida la intervención en Guatemala para proteger a una compañía frutera y derribar al presidente Jacobo Arbenz. Y en nuestra memoria está la invasión a Cuba en Bahía de Cochinos patrocinada por el imperio. Y, desde luego, tenemos presente el crimen contra Salvador Allende y el pueblo chileno para imponer una dictadura militar.

José Steinsleger

Hacienda limita el progreso de la educación, acusan

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha instruido mediante el oficio número 307-A-0832 con fecha 26 de mayo de 2022, que ninguna dependencia de la administración pública federal, entre ellas el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), podrá formalizar contratación de plazas presupuestales de carácter permanente a partir del 31 de mayo.

Esto ha generado incertidumbre en más de 30 trabajadores del Ciesas que están contratados por honorarios y que esperan lograr justicia laboral y obtener base, pues queda limitada cualquier gestión ante Hacienda.

¿Se pueden realizar las mismas funciones garantizando la excelencia, la calidad y la pertinencia social de los centros públicos de investigación con personal sin estabilidad laboral? Es evidente que la prioridad debe estar en la progresividad de derechos laborales y presupuestales.

La ciencia mexicana merece un sistema de centros públicos de investigación fortalecido con presupuesto, con garantías de estabilidad en el empleo y seguridad social. Lo contrario sólo arraigará la simulación laboral.

Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sutciesas

Denuncian injusto pago de utilidades

El pasado 30 de mayo en la Ciudad de México se pagaron utilidades a los trabajadores. En la empresa con razón social Fusion Contact Centers S de RL de CV no pagaron a sus empleados lo correspondiente a los días laborados en 2021. Los trabajadores no están conformes con dicho pago, ya que algunos cuentan con uno o dos años de permanencia en la empresa. Lo pagado fue entre 500 y 800 pesos. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 117, dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, se determinó dar 10 por ciento de los ingresos totales del año. No es justo que realicen estas acciones.

Guadalupe Carolina M. Alonso

Invitación

Para que no se olvide la memoria del día del halconazo

El Frente Cultural Revolucionario, rendirá un homenaje a los compañeros caídos el 10 de junio de 1971. Este acto se realizará el próximo viernes a las 11 horas, en el Auditorio 1 de la ESIME Zacatenco. Habrá testimonios de participantes politécnicos en la marcha, videos, semblanzas, poesía y performance.

Iván Jaime Uranga FCR-MOMPADE