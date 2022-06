Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 9

Nunca seremos parte es el primer largometraje escrito y dirigido por la jalisciense Amelia Eloísa. La película fue estrenada en el Inside Out Film Festival, uno de los encuentros de cine más importantes sobre la diversidad sexual, en Toronto, Canadá, donde recibió el Premio del Público. Ahora, el largometraje se estrenará en territorio iberoamericano, como parte de las selecciones Maguey y Hecho en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 37).

El filme aborda un tema poco explorado en México. A través de la historia de Emi, una joven de 17 años, de familia homoparental, se narra una búsqueda personal que determinará la futura relación con su padre y consigo misma.

Nunca seremos parte fue producida de forma independiente y filmada en Jalisco y Nayarit. La directora lleva ya una década en la industria cinematográfica. En 2017 debutó como realizadora con el cortometraje Una pieza para Julia.