Jueves 9 de junio de 2022, p. 8

La historia de Los Macorinos, es decir, de Juan Carlos Allende y Miguel Peña, está ligada de manera indeleble a la de la cantante Chavela Vargas, así como a Eugenia León, Lila Downs, Olivia Gorra, Mon Laferte y Pepe Aguilar, entre otros, a los que han acompañado con el sonido inigualable de sus guitarras.

Es hasta este año, después de presentarse en escenarios alrededor del mundo, que ambos músicos lanzan su primera producción discográfica titulada Nosotros, una joya que reúne 11 temas emblemáticos, bajo su producción musical y sus arreglos para tocarlo a dos guitarras.

Este álbum instrumental, con producción ejecutiva de Eugenia León, quien en grata sorpresa realizó una versión a dueto con los guitarristas en el tema La noche de mi amor, es la excepción sonora en este primer álbum de los músicos.

Eugenia León explicó: Lo que significa un disco instrumental en estos tiempos es un legado, un tesoro, porque ellos hicieron un gran trabajo, además de la altísima calidad que los acompaña desde hace muchos años, en cómo entendieron y culminan esta etapa de la escuela guitarrística mexicana.

La cantante, que los unió con Lafourcade, después de la invitación que le hizo para cantar Desdeñosa, en el homenaje a Chavela Vargas en Durango, en 2014, aseguró: Miguel y Juan Carlos no necesitan ningún membrete en el pecho, lo llevan puesto desde siempre, y hemos querido hacer esta grabación por el puro gusto de gozar juntos de su genialidad musical, que es a la vez, la de la música mexicana .

En tanto, Miguel Peña comentó: El placer es para ambos, sobre todo para Eugenia, a quien agradecemos habernos producido este disco, con el cual la gente nos conocerá no nada más como Los Macorinos que hemos acompañado a docenas de artistas. Estoy muy contento de haber realizado este primer álbum con mi amigo y compañero Juan Carlos Allende, una idea que surgió después de la partida de Chavela y que hoy ve la luz .

