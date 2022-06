Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 7

La compañía Males on Pointe, en colaboración con la agrupación Les Ballets Eloelle, de Nueva York, juega en el espectáculo Men in tutus con los estereotipos de género en la danza y le da una variante al ballet clásico con humor, pero respetando la técnica.

En la propuesta, que se presentará los días 18 y 19 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los hombres que forman parte de la compañía, en puntas y con tutús, bailan fragmentos de obras como el Pas de quatre de El Lago de los cisnes, ballet conocido por su rigurosidad técnica, en el que los intérpretes deben ejecutar los pasos simultáneamente y con rigurosa exactitud.

Con este espectáculo, la agrupación se suma a otras compañías que presentan a hombres en roles femeninos y que han recurrido al humor y la parodia en aras de acercar al público al ballet clásico.

En entrevista, el coreógrafo y director de la compañía, Víctor Treviño, explicó que esta colaboración entre las compañías fue una propuesta del bailarín Iván Félix para crear un grupo de bailarines latinoamericanos y darles la oportunidad de bailar con tutús.

La idea me tocó porque es algo interesante y hace como dos años comenzamos a trabajar en el espectáculo. Participan bailarines del Eloelle que interpretan los roles principales, también hay bailarines profesionales de México, Chile y creo que todo el grupo son latinos.

Jugar con los estereotipos

Treviño sostuvo que Men in tutus es jugar con los estereotipos en el ballet y también para que el público vea a un hombre en el rol femenino como algo curioso y divertido, aunque eso es el inicio, la comedia es mucho más sofisticada e interesante. Ver a hombres bailando en tutús es una parte, el espectáculo es mucho más .

La compañía de danza clásica Males on Pointe, considerada la primera en Latinoamérica dedicada al ballet de comedia para hombres que bailan en zapatillas de punta, combina la técnica del ballet con las experiencias de vida de los bailarines en un repertorio que va desde El Lago de los cisnes, La muerte del cisne, El corsario y Go for Barroco.