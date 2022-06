E

l PRI entró en fase terminal. No hay esperanza. El veneno que lo tiene postrado se llama Alito , y contra esa ponzoña no hay remedio, aunque a decir verdad ese organismo enfermó desde hace cuatro décadas por lo menos. La sentencia la dictó José López Portillo cuando explicó: Soy el último Presidente de la Revolución.

Ayer el priísmo asestó el golpe definitivo al PRI. Sí, la militancia de ese partido, cansada de las villanías de su dirigencia, dio la espalda a un proyecto que hizo ricos, muy ricos, a sus líderes , y pobres, muy pobres, a quienes los apoyaban.

Lo peor, los dirigentes, llenos de dinero, lo vieron enfermar, agravarse y luego caer en coma profundo sin hacer nada por él. Tal vez tienen la idea de que su tarea con el Revolucionario Institucional terminaba con una cifra abultada en el banco. Business, no política. De eso se trataba el juego.

Y no hay arrepentidos. Lo hecho, hecho está. A unos les tocó mucho, a otros sólo la vergüenza de enterarse de la buena vida de sus dirigentes.

También quedó demostrado que la mescolanza de partidos que se dice oposición no significa nada, o casi nada. La alianza no parece una opción para el 24 porque, entre otras cosas, sólo propone odio y más odio hacia el gobierno actual, y eso ya lo rechaza la gente.

Y no es posible dejar de lado el otro fenómeno, el mediático. El ejército de voces que atacan día con día al régimen volvieron a ser derrotados. Parece que ya no cuentan con credibilidad. Sus palabras ya no saben a verdad, sus análisis dejaron de surtir efecto. Falló la estrategia.

Hoy se inaugura, se diga lo que se diga, una nueva era en la política del país, y como están las cosas, ese cambio deberá ser parte de la transformación que se propone, también, hacia los organismos electorales que siguen siendo un eslabón del neoliberalismo y una rémora para una sociedad que exige cambios ya.