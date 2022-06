S

e remonta a los tiempos de Aristófanes y más atrás. Debió ocurrir ya en el reino de Saqqara hace 5 mil años. Pero es en su expresión moderna que se ha vuelto una verdadera disputa, no un giro humorístico del lenguaje, ni alusión a las reacciones contra el sometimiento del sexo débil por el fuerte . There is a war between the man and the woman, cantaba hace no tanto Leonard Cohen.

La gran precursora de lo que se daría en llamar feminismo es nuestra Juana de Asbaje, escudada bajo el velo de Sor Juana Inés (y de la Cruz, para más señas), quien hubo de inventarse subterfugios, seudónimos y barroquerías para dar la batalla, y en ello puso su inteligencia superior. Pero será hasta finales del siglo XVIII que mujeres intelectuales elaboren un discurso contrahegemónico ante el poder masculino. Vienen a la mente las dos Mary Wollstonecraft, madre pensadora e hija novelista bajo el apellido Shelley.

La revolución francesa y el Siglo de las Luces van creando condiciones teóricas y sociales, mas, por increíble que parezca hoy, será hasta principios del XX que las mujeres conquisten el derecho al sufragio. En México tomará todavía hasta 1953. Para entonces, las ciencias, las artes, el pensamiento y la organización política ya incluían mujeres calzonudas y geniales, ejemplares o piedra de escándalo. Hacia el fin de siglo se normalizan las poetas, las pintoras, las doctoras, las ingenieras, las contadoras. El poder femenino saldrá de las juntas de beneficencia. Crecerá el número de obreras.

En México, los partidos políticos y las academias ceden a las cuotas de género ya entrada la década de 1970. Aparecen las directoras de facultades universitarias, periódicos y revistas, y por ahí alguna gobernadora. Una que otra cineasta. La primera secretaria de Estado, si no me equivoco, llega en 1981, y con fama de amante presidencial.