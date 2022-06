P

ensemos que, el 11 de diciembre de 2006, cuando Calderón decide decretar una guerra contra el crimen organizado, el índice de homicidios tenía una tendencia a la baja de 20 por ciento en la última década. Los delitos a la alza eran los que tienen causas en la desigualdad: asalto, robo, y secuestro. Que, luego de tres años de guerra, había ya un asesinato cada hora. Pensemos que esa guerra que se justificó como recuperación de territorio por parte del Estado y para que la droga no llegue a tus hijos , fue encabezada por quien ahora sabemos que trabajaba para el cártel de Sinaloa, Genaro García Luna; que su principal negociador entre grupos criminales era el ex integrante de la Brigada Blanca contra las organizaciones sociales y las guerrillas de los años 70, Mario Arturo Acosta Chaparro, que había sido detenido en 2000 por sus nexos con Amado Carrillo, El señor de los cielos, y condecorado en 2008 por su patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a las instituciones .

Pensemos, entonces, en una guerra que despertó imágenes insólitas de decapitados, colgados de puentes, narcomensajes, miles de daños colaterales , es decir, inocentes y la exigencia, en enero de 2010, fraguada por el monero Rius, que pronto llegó a ser mayoritaria: No + Sangre . Hoy está claro que Calderón lanzó una guerra que no tenía como objetivo la seguridad, sino dirigir a los grupos criminales desde la silla presidencial y, quizás, atacar regiones del país que contuvieran gérmenes de defensa del territorio. Entonces, ¿por qué sigue existiendo la idea de que, si no se asesina en las calles, no se tiene seguridad pública?

Hay un antecedente vergonzoso de esta ideología que postula que, para que haya seguridad en el país, tiene que morir una parte de sus habitantes. Ya casi nadie se acuerda de ella, pero existió una marcha multitudinaria convocada por las cámaras de empresarios, los medios de comunicación corporativos y las organizaciones civiles contra la delincuencia , que demandó la pena de muerte y la militarización del país. Se llevó a cabo en varias ciudades, vestida de blanco, el 27 de junio de 2004. La UNAM, con José Narro como rector, quiso rendirle homenaje a esa marcha en la Casa de Lago en 2014 y hasta ahí el secretario de Gobernación, Osorio Chong; el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y el propio presidente, Peña Nieto, enviaron cápsulas del tiempo para que fueran enterrados sus buenos deseos para el futuro. Como testigos, Amparo Casar, Claudio X. González, y Roy Campos. La idea detrás de esa marcha, le permitió a Calderón asumir que existía la demanda de guerra o a Peña Nieto decir en la Ibero que repetiría Atenco si fuera necesario . ¿De dónde viene esa idea?