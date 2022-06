A

principios de los pasados años 90, el entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, quien respiraba todavía el nacionalismo revolucionario que antaño le dio tal empuje a México, dispuso la creación de sendas comisiones que estudiarían la confusión que apuntaba a trifulca de los límites de dicha entidad con Nayarit y Colima, y tocó a este servidor de ustedes formar parte de ambas. La razón fue que 15 años atrás había publicado en el INAH un modesto libro titulado Historia de las divisiones territoriales de Jalisco, y al menos podía acreditar antecedentes que coadyuvaran a que las autoridades correspondientes pudieran emitir un juicio justo.

Pero fue el caso que al parecer no existen las autoridades del caso: la Suprema Corte derivó el tema al Senado y éste pagó con la misma moneda y regresó el tema al Supremo Tribunal… En el ínterin, el gobernador Cosío se vio obligado a renunciar por obra y gracia de la antipatía que despertó a Salinas de Gortari la vocación federalista del gobernador y tener, al menos en Jalisco, muchas más simpatías que el Señor Presidente.

Es justo recordar que los asertos históricos fueron plenamente respaldados por acuciosos estudios de geógrafos de la Universidad de Guadalajara, antropólogos del INAH y viejos conocedores del terreno que guardaban incluso en la memoria cuando, a principios de los años 40, el delegado de Camotlán fue visitado por rurales de Nayarit, quienes le quitaron el sello que acreditaba la pertenencia al municipio de Bolaños, Jalisco, y le dieron otro que lo adscribía a La Yesca, Nayarit.

El hombre no dejó de escribirle al gobernador Marcelino García Barragán denunciando el atraco, pero no hubo reacción alguna. En honor a la verdad, no sabemos si la carta llegó… pero el resultado es que no hubo reacción alguna por el hecho, a pesar de que supuestamente los gobernadores de ambos habían declarado anteriormente que arreglarían las diferencias.