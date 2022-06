A pregunta expresa sobre si el Presidente acudirá, respondió que el tema de las invitaciones es una decisión básicamente ya a estas alturas, pues de Estados Unidos. México lo que ha dicho es que por supuesto que tenemos mucho interés en participar, el Presidente también, pero no admitiríamos o no estaríamos de acuerdo con aceptar que se excluya a algún país .

Estimó que no falta mucho para que se conozca la decisión de la administración estadunidense, sobre si habrá o no países excluidos. Creo que para el lunes ya sabremos, pero México ya está listo y preparado .

Con el inicio de la Cumbre de las Américas en puerta, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, reiteró que la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador dependerá de lo que haga el gobierno de Joe Biden. Si invita a todos los países (de la región), pues el Presidente ahí va a estar, si no, pues ya dijo su posición. Vamos a ver qué resuelve Estados Unidos, ya ahora sí que la pelota está de su lado .

Explicó que no es un tema ideológico, “si estás en favor de un país o de otro, sino que nunca en las cumbres se ha aceptado que un país diga ‘tú no’, que no vaya otro país, por ejemplo el anfitrión que diga no va a ir algún país. Entonces ese es el tema, pero ya está en la cancha de ellos, yo espero que tomen una decisión pronto. Por nuestra parte ya estamos listos”.

Respecto a las propuestas que se presentarán, adelantó que una de ellas será sobre movilidad laboral.