ay muchas teorías sicológicas, pedagógicas y neurológicas sobre los procesos de aprendizaje. Pero existen también, para mejor comprensión de esos procesos, voces y testimonios imprescindibles. Estos son algunos. Herbert Spencer (filósofo): el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por otros. Albert Einstein (científico): yo no enseño a mis alumnos, sólo les proporciono las condiciones en que pueden aprender. Como los paracaídas, la mente funciona mejor cuando se abre.

Jean Piaget (epistemólogo): el juego es la expresión más auténtica y el medio de aprendizaje más efectivo del niño. Margaret Mead (antropóloga): a los niños se les debe enseñar a pensar y no en qué pensar. Paulo Freire (educador): la educación no cambia el mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Charles Chaplin (artista): no debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas.

Carolyn Porco (científica planetaria): todos los átomos de nuestro cuerpo serán enviados al espacio cuando el Sistema Solar se desintegre, para vivir por siempre como masa o energía; esto es lo que deberíamos enseñar a nuestros niños, no cuentos de hadas sobre ángeles o que la abuelita está en el cielo. María Montessori (pedagoga): una gran prueba del éxito de la educación es la felicidad de los niños. Sor Juana Inés de la Cruz (poeta): no estudio por saber más, sino por ignorar menos.