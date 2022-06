Denuncia que MetLife canceló su seguro de vida sin avisarle

ompré un seguro de vida en MetLife en 1992, por 500 mil pesos, y pagaba mil 539 al mes. Durante 2020, a causa de la pandemia no salí de casa durante varios meses y en cuanto pude regularicé el pago de las mensualidades. De hecho, estuve pagando hasta marzo de 2022. Cuando solicité información a la aseguradora (enero 2022) me enteré de que habían cancelado la póliza en julio de 2020, pero yo no recibí aviso sobre ello ni el banco me devolvió los pagos, 25 mensualidades en total; al final, y pese a múltiples gestiones, perdí el seguro.

No encontré en el contrato de MetLife ninguna cláusula que me proteja, pero tampoco una que autorice a la aseguradora a cancelar, sin aviso, y a continuar recibiendo los pagos, pero queda claro que el cliente es vulnerable y es quien padece las acciones de la empresa. Hago pública mi queja para advertir a otros clientes, en especial a personas mayores, y para evitar este tipo de daños al público.

Irma Ramírez Ruedas

Exige que regresen las vacaciones escolares de diciembre-enero

Comienza la temporada de huracanes y se preparan las vacaciones escolares. ¿Dónde se ha visto aberración semejante? Desde hace muchos años las familias mexicanas tienen sus vacaciones escolares largas cuando hay tormentas en las playas. ¿Cuál es el verdadera razón de esto?

Las vacaciones deberían ser por naturaleza en diciembre y enero, como antes del neoliberalismo .

Sobre el horario de verano, ni qué decir. En un país agraciado por su posición geográfica, se tiene un cambio de horario inútil que no ha traído nada bueno.

Javier Aspuru Lloréns

Proponen un plan de rescate de las pensiones

La nota que aparece en La Jornada el 24 de mayo en el sentido de que las Afore decretaron una minusvalía de 253 mil 443 millones de pesos, con lo cual se afecta a más de 70 millones de mexicanos, pues nuestros ahorros fueron ahí depositados por priístas y panistas con la finalidad de saquearlos, en beneficio de banqueros mexicanos y extranjeros.

Minusvalía: definida como la pequeñísima pérdida del valor de los capitales, del valor no del capital.

Pero los banqueros de las Afore van a descontar esa millonaria suma de los ahorros individuales, como lo han hecho en ocasiones anteriores, sin que el gobierno haya intervenido para parar y corregir este robo.

El Consejo Nacional de Adultos ha venido denunciando desde su creación, en 2016, que las Afore van a producir la pobreza de millones de mexicanos.

Por esta razón, volvemos a solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador nos conceda un espacio en la mañanera para plantearle nuestro plan de rescate de las pensiones.