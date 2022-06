“En nuestro nuevo disco se encuentran temas como El mambo del fierro viejo, que es la huella que dejó el silencio de la ciudad en la pandemia, creo que todos escuchábamos el fierro viejo como indicio de vida, también está el cover que hacemos del grupo alemán Kraftwerk, con la canción The Model”, indicó.

Con más de 10 años de trayectoria, SGN visitó 20 países y más de 50 ciudades en giras por Europa, cuenta con cinco discos de estudio, uno en vivo y colaboraciones especiales, son reconocidos por importantes bandas de cumbia como Los Mirlos, que los consideran selváticos en su música y estilo único.