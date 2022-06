Juan Ibarra

Cuando todavía era una niña, Lucy Luna llegó a la conclusión que daría forma a su vida actual. Desde chica, a la mexicana le gustaba el cine, así que para indagar más acerca de sus películas favoritas, veía los segmentos de detrás de las cámaras con los que era capaz de observar una parte del complejo proceso de producción cinematográfico. Toda esta gente se está moviendo para llevar a cabo la historia que alguien escribió , notó, o sea todo empieza desde el guion . Luna se había dado cuenta de que existía una actividad a la que quería dedicarse: ser guionista.

Sin embargo, cuando llegó el momento de escoger su carrera, viviendo en Morelia, la joven no pudo encontrar esa opción educativa, y comenzó a estudiar arte digital que no la convenció. A esa limitación se sumó el clima de violencia que imperaba entonces en Michoacán, así que junto con su familia, decidimos empezar a buscar afuera. Obviamente no tenía el dinero suficiente, me tomó como dos años, y me fui al New York Film Academy , contó la guionista en entrevista.

Lucy logró juntar lo suficiente como para hacer un conservatorio de un año en la escuela de cine con sede en Los Ángeles, y al salir decidió pulir los guiones que escribió mientras continuaba aprendiendo su oficio. Participó en concursos y comenzó a ganar algunos, pero también hubo mucha burocracia de por medio. Instalada ya en Estados Unidos, la guionista también tuvo acceso a las mentorías o fellowships que algunas productoras ofrecen para captar talentos. Así fue como logró escribir un piloto estando en HBO.

“Como que se me empezaron a abrir las puertas, me firmaron mánagers, agentes, y de ahí ya fue como que pues ‘aquí está tu primera oferta de trabajo’”, explicó Luna. Pero para la guionista, la buena fortuna en Hollywood es también producto de un contexto que comenzaba a gestarse hace ya unos años. En el tiempo que yo iba empezando, como que la industria se estaba abriendo más a todo este tema de la diversidad , indicó.

Esa sensación también le ha sido reforzada por medio de los comentarios que le suelen hacer en juntas: es que eres un unicornio, porque eres mujer, eres latina. Todo mundo quiere ahorita escuchar ese tipo de historias, pero además puedes escribir en este idioma , citó.