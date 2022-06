En cuanto a las voces protagónicas, destacada presencia y proyección en general del tenor Sergei Radchenko (Paul) y momentos puntuales de excelencia de la soprano Carla Filipcic Holm (Marie/Marietta). En el contexto acotado de una ópera en concierto, Radchenko asumió con mayor pasión la construcción de su personaje, mientras Filipcic Holm prefirió mantenerse distante de su coprotagonista, asumiendo un lenguaje corporal que no contribuyó del todo a la química necesaria entre el loco por amor y el objeto de su delirio.

Bien trabajados también por Radchenko, los matices que hay entre los momentos de la ópera que apuntan al robusto Heldentenor (tenor heroico) wagneriano y sus episodios más líricos y fluidos.

Entre los demás habitantes de esta ciudad muerta, el barítono Tomás Castellanos (Frank) cantó un primer acto decoroso y cuidado, quizá con cierta timidez ante el peso vocal y dramático de los otros dos.

Para el segundo acto, sin embargo, Castellanos soltó la voz y la actuación, y su personaje adquirió una más sólida presencia co-mo una especie de catalizador entre los protagonistas.

Si bien esta presentación en concierto de La ciudad muerta resultó exitosa en varios niveles, es claro que una obra como ésta reclama elocuentemente los elementos escénicos que le corresponden.

Básicamente, se extraña mucho la presencia ominosa y fantasmal de la ciudad de Brujas, donde ocurre la acción de la obra. Y, por otro lado, las enormes limitaciones en el plano actoral impidieron que brillaran en toda su oscuridad los numerosos apuntes de exorcismo y fetichismo que hay en la inquietante historia de Paul, Marie y Marietta.

Por otra parte, se reduce también el potencial para explorar los episodios de música dentro de la música y teatro dentro del teatro que tiene esta ópera, pero es de justicia decir que director, orquesta, cantantes y los dos pequeños coros (bien preparados y ensayados) sacaron el mayor provecho posible de estas limitaciones.