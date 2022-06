Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 3 de junio de 2022, p. 13

La pandemia de covid-19 no sólo impactó la matrícula, sino también el número de escuelas en activo. Los niveles más perjudicados son prescolar y la educación media superior. En los dos anteriores ciclos escolares (2019-2020 y 2020-2021), los más afectados por la crisis sanitaria, 2 mil 762 escuelas de enseñanza inicial cerraron en todo el país, de las cuales 80 por ciento eran privadas.

El informe Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2021. Cifras del ciclo escolar 2019-2020, elaborado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), reporta 104 planteles de bachillerato menos, con lo que se rompe la tendencia al alza en número de centros escolares, que alcanzó 3 mil 831 en el ciclo 2013-2014.