Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. a12

Chivas confirmó ayer que Alan Mozo, ahora ex jugador de Pumas, así como Rubén Oso González se integrarán al plantel rojiblanco de cara a la próxima temporada.

Tras semanas de rumores y an-tes del anuncio oficial por parte del Guadalajara, el lateral derecho publicó un mensaje en redes sociales para despedirse de los auriazules.

“Como jugador cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón. Hoy me toca despedir-me de mi casa, donde me formé como jugador, pero sobre todo como persona, donde he vivi-do todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas.

Gracias a cada una de las personas que trabajan y le dan vida a este maravilloso club, nunca los voy a olvidar. Andrés (Lillini) gracias por confiar en mí cuando más lo necesitaba. Este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesión tiene para mí. El agradecimien-to es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y hasta siempre , escribió el canterano del equipo universitario.

Unas horas después, luego de que el futbolista de 25 años aprobó los exámenes médicos correspondientes, la escuadra tapatía oficializó su llegada. “Aquí jugarás junto a 40 millones de mexicanos. ¡Bienvenido a Chivas, @alan_mozo51!”, tuiteó el Rebaño Sagrado.