Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 31 de mayo de 2022, p. 9

Ignacio López Tarso fue ovacionado el pasado domingo en el teatro Hidalgo Ignacio Retes durante el festejo del 60 aniversario de ese recinto, del cual el primer actor tiene infinidad de anécdotas. Actualmente, dijo, continúa trabajando acompañado de su hijo Juan Ignacio Aranda.

Con memoria y fortaleza inigualables a sus 97 años de edad, el actor, quien camina despacio, y por momentos se apoya en una silla, tuvo tiempo de recordar sus vivencias ante invitados y medios de comunicación, así como de bromear antes de la develación de la placa conmemorativa.

“Sesenta años de inaugurado este teatro. Recuerdo cuando llegó el presidente López Mateos. Me saludó de mano y me reconoció como político, porque en el Partido Revolucionario Institucional mi tío era secretario general. Entonces trabajaba en Bellas Artes, me pagaban poco y mi tío me dijo ‘vente conmigo al PRI’. Ahí recibí varias veces al licenciado López Mateos, que llegaba a saludar y a hablar de política. Cuando nos encontramos en la puerta de este recinto, se sorprendió y me dijo: ‘¿Usted que hace aquí?’ Le respondí: ‘¿como qué, señor?, yo soy el primer actor de este teatro’... pero, mentira, no era el primer actor”.

Agregó: “Los teatros del IMSS en los 60 y 70 han sido la mejor época del teatro mexicano. López Mateos y Benito Coquet –entonces titular del instituto– tuvieron una idea filosófica y maravillosa de que la seguridad social no sólo debe atender la necesidad del cuerpo, sino la del alma, espíritu y la mente”.