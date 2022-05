El inmueble, con aforo de alrededor de 800 butacas , proyectado por el arquitecto Alejandro Prieto, autor también del Teatro de los Insurgentes, tiene infinidad de historias entre sus paredes, hay pasión, sudor... y, en sus butacas, ojos brillantes dispuestos a disfrutar de alguna función.

De hecho, agregó Torres, en algún momento quisieron demoler el Hidalgo, a alguien se le ocurrió querer venderlo . Esto iba a ocurrir en enero de 2006, pero creadores y representantes de la comunidad teatral se opusieron a la venta del inmueble y de su posible demolición.

Al respecto, la actriz Luisa Huertas destacó: Estamos de plácemes por los 60 años del Teatro Hidalgo, luego de haber corrido el peligro, junto con el resto de recintos de la red del IMSS, de convertirse en estacionamientos, según declaraciones de Santiago Levy director de esa institución en aquella época.

De hecho, en junio de ese año, el Teatro Hidalgo fue reinagurado por el cineasta Gabriel Retes, el actor Ignacio López Tarso y un comité de creadores como parte del proyecto de rescate de espacios culturales Ni un teatro menos.

El actor y dramaturgo Mario Iván Martínez, quien protagonizó La jaula de las locas, recordó cuando veía a su madre, Margarita Isabel, actuar en alguna de las obras de ese recinto o de otros de la red del IMSS, así como su entrañable amistad con Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, quien falleció muy joven.

En esa época, rememoró Martínez, conoció a Viri en un colegio británico en la Ciudad de México, donde ambos asistían, pero en las tardes-noches nos reuníamos en el vestíbulo del Teatro Hidalgo. Ahí hacíamos la tarea, echábamos chisme o repasábamos los textos de la obra que cada uno tenía; ella estaba despuntando muchísimo .

Hace unos años, “cuando Juan Torres me llamó para formar parte del elenco de La jaula de las locas, tenía mucho tiempo que no entraba al teatro y lo que primero que me vino a la mente, fue la bella Viridiana, sentadita en unos de los sillones, y casi la escuché decirme: ‘¡Hola!’ Y no hubo momento al cruzar ese vestíbulo en que Viri no regresara a mi mente”.