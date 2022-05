No van a donarlo (el predio) a Honeywell sino a la inmobiliaria American Industries, que es propiedad del empresario Luis Lara Armendáriz; se lo van a donar a un particular. No va ser ninguna transacción directa con Honeywell; si vendieran el predio a la multinacional y no lo entregaran al intermediario, Honeywell pagaría , acusó.

Pretenden regalar 16 hectáreas a Parques American Industries, una superficie enorme, por un valor de 3 millones de pesos, con la condonación de 134 millones de pesos, cuando su valor real es de 137 millones , advirtió.

Regatean terreno a familias rarámuris

De la Rosa explicó que en la zona del Parque Industrial Chihuahua Sur están los asentamientos rarámuris Carlos Arroyo, Pájaro Azul, Carlos Díaz Infante, Sierra Azul y Ladrilleros, donde viven más de mil familias indígenas, que tienen años en juicios, trámites y gestiones para que el gobierno del estado les dote de un pequeño terreno, y a ellos no se les dona ni un metro cuadrado. A quienes están en pobreza en el mismo sector los condenan a seguir viviendo en las peores condiciones .

Acusó además que Parques American Industries y el empresario Luis Lara quieren hacer una nave industrial y rentarla, que es el mejor negocio. Entonces que Luis Lara compre el terreno y que pague; él tiene más de cinco parques industriales. No se puede regalar a los que ya tienen demasiado .

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, señaló: Hay decenas de desarrolladores de naves industriales y otras empresas que necesitan apoyo, pero en esta ocasión se entrega el predio y se condonan 134 millones de pesos a un empresario, con claros tintes de pago de favores políticos .

El dictamen no tiene sustento de desarrollo o retorno social. La construcción de naves industriales en el predio no se hará mediante convocatoria abierta y pública. Esta donación será un regalo con dedicatoria a la empresa Parques American Industries, y Honeywell es el pretexto para el despojo , advirtió.

En mayo de 2021, Luis Lara Armendáriz encabezó, junto con otros empresarios, entre ellos Miguel Guerrero Elías, Enrique Terrazas Torres y Óscar Corral Pérez, un bloque de apoyo electoral a la entonces candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván; también participaron dirigentes de cámaras empresariales que convocaron a evitar el triunfo de Morena en esos comicios.

En el bloque denominado Juntos Defendamos Chihuahua, llamaron al voto útil empresarios como Luis Lara y Jorge Cruz Russek, director del Consejo de Desarrollo Económico estatal durante la gestión del ex gobernador César Duarte Jáquez (2010-2016).