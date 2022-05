México SA

Carlos Fernández-Vega

E n menos de tres semanas iniciarían los trabajos de la novena Cumbre de las Américas y el gobierno estadunidense mantiene en el aire su respuesta oficial –aunque es previsible cuál será– sobre la participación de las 35 naciones que forman parte del continente, luego del rechazo de varios gobiernos latinoamericanos –con el de México en primer lugar– a la política excluyente que pretende aplicar el país anfitrión. El próximo 6 de junio debería arrancar, pero es la hora en la que el presidente Joe Biden se niega a abrir la puerta para que todas las naciones del continente participen en igualdad de condiciones y derechos, tal cual lo establece el consenso que llevó a la creación de ese mecanismo. Caprichosito y con el gran garrote en la mano, el gobierno estadunidense sólo da largas y más largas, a la par que crece el rechazo de la comunidad latinoamericana a la citada pretensión. Los Ángeles será la sede de la novena cumbre, una ciudad colmada de latinoamericanos –con los mexicanos en primerísimo lugar– que fue seleccionada (Departamento de Estado dixit) por tratarse de una ciudad con profundos y robustos lazos con el hemisferio y alberga a la mayor comunidad hispana/latina de Estados Unidos , cuyo gobierno, según dice, ha demostrado, y seguirá demostrando, su compromiso con un proceso inclusivo . Eso en el bla, bla, bla, porque en los hechos su política es totalmente excluyente y sólo él pretende decidir –sin tener derecho a ello– quiénes sí y quiénes no participan en la Cumbre de las Américas, por mucho que de los cerca de 13 millones de habitantes de Los Ángeles alrededor de 6 millones (algo así como 46 por ciento del total) son de origen latinoamericano y caribeño (mexicanos=4.5 millones, más o menos, de acuerdo con el Censo 2020 de Estados Unidos). Desde que el presidente López Obrador denunció la intención estadunidense de ser selectivo a la hora de girar invitaciones para la multicitada cumbre, van y vienen llamadas telefónicas de alto nivel , videoconferencias, enviados de un lado y otro, intercambio de mensajes y mucho más, pero no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno estadunidense que se aferra a ser el único que maneje las fichas. Entre lo más reciente aparece un ex senador demócrata, Christopher J. Dodd, quien oficialmente opera como asesor de la Casa Blanca para la novena Cumbre de las Américas . Este personaje se entrevistó (virtualmente) con el presidente López Obrador para abordar el tema de las invitaciones. Pero el gringo no se quitó las anteojeras –como las que ponen a los caballos– y a todo dijo que no. He ahí de qué tamaño es nuestro compromiso con un proceso inclusivo .