E

l rey emérito español, Juan Carlos I, regresó a su país tras casi dos años de exilio autoimpuesto en los Emiratos Árabes Unidos. El ex jefe de Estado aterrizó en la ciudad de Vigo (comunidad autónoma de Galicia) y de inmediato se trasladó al pueblo pesquero de Sanxenxo, donde participará en una regata deportiva. Se prevé que el próximo lunes se reúna con su hijo, el rey Felipe VI, para después tomar un avión de vuelta a Abu Dabi.

Juan Carlos I fue jefe del Estado español del 22 de noviembre de 1975 al 18 de junio de 2014, cuando abdicó en lo que fue visto como una operación para tratar de salvar la imagen pública de la Casa Real y la institución monárquica después de años de un acelerado desgaste debido a la mezcla de corrupción y escándalos personales. En particular, pesaron en la opinión pública el caso Nóos –empresa creada por su hija la infanta Cristina y su yerno Iñaki Urdangarin, a través de la cual se desviaron sumas millonarias supuestamente destinadas a la beneficencia–, así como la revelación de que se fue de cacería a Botsuana en abril de 2012, en momentos en que el país enfrentaba una grave crisis económica, episodio en el cual también salió a la luz su relación extramarital con la alemana Corinna Larsen.