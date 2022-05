Jesús Estrada y Rubén Villapando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 26

Chihuahua, Chih., La bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua aprobó este jueves, con el voto en contra de los 10 diputados de Morena, una reforma a la Constitución estatal que elimina los concursos de oposición para el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y excluye al Consejo de la Judicatura local de participar en esas designaciones.

La fracción panista sumó el apoyo de cinco legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de Movimiento Ciudadano y de la diputada del Partido del Trabajo (PT) Deyanira Ozaeta Díaz, con lo que alcanzó dos tercios de los integrantes del Congreso (22 de 33 votos) necesarios para reformar la Constitución chihuahuense.

Los morenistas ocuparon la tribuna antes de la votación y colocaron pancartas con los mensajes: No al golpe de Estado en el Poder Judicial y no al retorno del duartismo , en alusión al sexenio del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016). Según el legislador Óscar Castrejón Rivas, es claro que impulsan a magistrados que fueron impuestos en 2015 por el ex gobernador .

Los panistas defendieron que las ternas de aspirantes a magistrados ya no sean conformadas vía concurso, sino definidas por una comisión especial con representantes del Poder Ejecutivo, del presidente del Poder Judicial y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Dicha comisión enviará al Congreso dos ternas de aspirantes, una de ellas integrada únicamente con personas que presten sus servicios en el Poder Judicial y la otra con aspirantes externos.